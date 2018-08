Domani al Family Affair presentazione della raccolta "Claudio il grande e altri racconti"

Domani a Sassari sarà presentato il libro "Claudio il grande e altri racconti", pubblicato dalla casa editrice Catartica Edizioni. L'appuntamento è per venerdì 20 luglio alle ore 18:45, al Family Affair (via Brigata Sassari 42), uno spazio multifunzionale nel cuore della città, dove un occhio di riguardo è riservato ai bambini. Saranno presenti due degli autori, Salvatore Virdis, scrittore del racconto “Una piuma per la luna” ed Eleonora Cattogno, autrice del racconto che dà il titolo alla raccolta. A dialogare con gli autori sarà Daniela Piras (Catartica Edizioni). La raccolta di racconti è composta dalle opere selezionate nella prima edizione del Premio Letterario “Tene Tene” indetto dalla casa editrice sassarese Catartica Edizioni e dedicato alla letteratura per l’infanzia. “Tene Tene”, in una variante della lingua sarda, significa acchiapparello.

I temi del premio erano due, scelti con l’intento di stimolare la creatività intellettuale degli aspiranti scrittori. Il primo tema "Non posso, non ci riesco!" è chiaramente legato alle difficoltà che ci si trova a dover affrontare nel corso dell’infanzia e della prima adolescenza. Il secondo tema è legato al mondo del bullismo: "Lo riconosci perché ha quattro merende". La sofferenza che i cosiddetti “bulli” provocano ai loro coetanei è spesso sottovalutata. Esiste l’abitudine a minimizzare la questione affermando che “sono cose da bambini”. Il proposito di questa pubblicazione è quello di stimolare la rifllessione sulle difficoltà legate al mondo dell’infanzia.

La raccolta è composta da otto racconti dove i temi vengono affrontati in maniera differente. Diverse penne e diversi modi di vedere la vita.



Gli otto racconti sono firmati da: Davide Baratto; Sara Comuzzo; Salvatore Virdis; Eleonora Cattogno; Rossella Dotta; Carolina D’Isanto; Simone Censi; Maria Scoglio.