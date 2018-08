Girl Surf Power, tutto pronto per la terza edizione dell'evento sportivo a Porto Ferro

Ma non ci sarà solo il trofeo, "for girls only", infatti, i bellissimi premi per le prime quattro classificate : per la vincitrice una tavola 100% Made in Sardegna e totally green, realizzata da Alterego Surfboards - www.alteregosurf.com - rifinita a mano secondo le più classiche tecniche artigianali ed un quadro dell’artista Vincenzo Ganadu, famoso in tutto il mondo per i suoi dipinti dedicati al surf - https://www.facebook.com/GanaduArt/. Per il secondo e terzo posto, invece, due orologi Dodo di Pomellato, offerti dalla Boutique Manì di Sassari https://www.facebook.com/ManiBoutiqueSassari/?fref=mentions – ed un poncho di After. Mentre Davines - www.davines.com - offre quattro cofanetti per le prime quattro girls.







Anche quest'anno le "ragazze del surf" ci mostreranno tutta la loro forza ed energia durante la 3a Edizione del 'Girls Surf Power’, ideato ed organizzato dal surfista Marco “Bonga” Pistidda, e dalla sua scuola la Bonga Surf School, in collaborazione con il Baretto di Porto Ferro.Proprio Porto Ferro, la bellissima baia sassarese farà da cornice all' evento, e proprio in questi giorni arriva il primo allerta di gara, il semaforo del Girl Surf Power passa, da rosso a giallo, occhio, quindi alle previsioni meteo che nei prossimi giorni daranno indicazioni su quando chiamare la gara! Tutte le scuole di surf sarde sono invitate a partecipare, ma la gara è aperta a tutti: alle altre scuole italiane di surf ed a tutte le girls in giro per la Sardegna che avranno voglia di partecipare!Novità di quest'anno sono il trofeo dedicato al Girl Surf Power e l'istituzione della categoria "Young" per le surfiste più piccoline. Il trofeo, che a partire da questa edizione, di anno in anno passerà dalle mani delle vincitri. Creato dall'artista slovacca Erika Cibulová, 26 anni, che risiede attualmente a Sassari dove ha precedentemente frequentato l'Accademia di Belle Arti Mario Sironi mentre ora si occupa del progetto "Erasmus per giovani imprenditori".Il concept alla base è quello di creare un trofeo che trasmetta l'anima della Sardegna, Erika ha scelto materiali naturali come il legno lavorato dal mare e raccolto sulle spiagge sarde: il legno "rivive" in questo trofeo, combinato con altri materiali come la resina trasparente con aggiunta di pigmenti dalle tonalità del mare. La resina crea l'onda che diventa un tutt'uno armonico con il legno.Ed infine, due premi speciali, un braccialetto Dodo, sempre offerto dalla Boutique Manì, per la surfer più “stilosa” ed un bellissimo quadro di Vincenzo Ganadu per il miglior wipeout!Altra news, viste le numerose iscrizioni da parte delle surfiste più piccine , é la creazione di una categoria "young" per dare modo alle piccole sirenette di potersi esprimere appieno!Ci sarà, quindi , la possibilità a genitori o istruttori di poter accompagnare le piccole in acqua e dar loro supporto! Per la prima classificata di questa categoria una tavola da surf offerta da CBC 2 tavole da surf https://www.facebook.com/californiaboardcompany/.Prosegue la tradizione che vede la locandina realizzata da una tatuatrice, per questa 3a edizione del Girl Surf Power é di Lucia Desole dello studio Macchienere di Sassari. Anche quest'anno lo shaper Fabio Ruina sarà presente con alcune delle sue tavole più belle.Speaker della giornata Vittorio Casu, mentre alla consolle si alternerà dj Sergione con migliori DJ per regalarci una colonna sonora strepitosa. E al tramonto live music e party on the beach all night long: perché "girls just wanna have fun!".L’evento Girl Surf Power è supportato da: Abetone Music Bar, Alterego Surfboards, Auto A,Jeep, After, Acqua San Martino, Il Baretto di Porto Ferro, Cbc, Davines, Eles Italia, Etik surf shop, Fcs, Ganadu surf art, Gorilla,Manì – Watches and Jewellery, North Shore Element, Officine 41, Sa Tzia, Vosma.INFO - Quota d'iscrizione € 20 incluso gift pack per le partecipanti che sarà super cool. Per informazioni e iscrizioni: Marco Pistidda_333 4785055_email: bongasurfschool@gmail.com. Sarà possibile alloggiare nel Surf Camp di Porto Ferro: per informazioni contattare Danilo Cappai al numero 339 4649382.Follow Us - @girlsurfpower - #girlsurfpower #bongasurfschool #ilsurfrendefelici -@marcobongapistidda FB – Insta @ilbonga@bongasurfschool – FB & Insta@baretto.portoferro – FB