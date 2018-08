Ospiti internazionali per la 15ᵃ edizione del Sennori Folk Festival

Cultura, musica, tradizione, ospitalità: sono gli ingredienti del Sennori Folk Festival, arrivato quest’anno alla 15ᵃ edizione, e che, dal 2 al 5 agosto, porterà nel paese della Romangia ospiti internazionali provenienti da Argentina, Nuova Zelanda, Perù e Slovacchia.



La manifestazione, organizzata dall’associazione Gruppo Folk Città di Sennori”, e curata dal direttore artistico Giovannino Mannu, gode del patrocinio del Comune di Sennori, e per questa edizione ospiterà quattro gruppi internazionali: l’Asociaciòn Cultural “Perù sentimiento Y tradicion”, gli slovacchi del Folklore Ensemble “Vagonar” Poprad, il gruppo della Nuova Zelanda “Ngaty Ranana”, e gli argentini “Grupo Popular Danzante”. Con loro animeranno il Festival il gruppo folk Città di Sennori e il Coro delle voci bianche Città di Sennori.I gruppi stranieri soggiorneranno in paese, e in un contesto di scambio e arricchimento culturale reciproco, potranno conoscere le tradizioni e i prodotti enogastronomici locali, offerti loro grazie alla collaborazione di varie associazioni e diversi chef sennoresi.



Il programma del Sennori Folk Festival prevede il giovedì 2 agosto l’accoglienza degli ospiti stranieri e la presentazione degli eventi. I gruppi saranno ricevuti in municipio dal sindaco e dall’amministrazione comunale, che faranno loro visitare la sala consiliare con i dipinti del maestro Fara, e quindi accompagneranno gli ospiti alla scoperta delle vicine domus de janas, e, in serata delle bellezze del territorio. La sera di venerdì 3 agosto, alle 19, sarà il momento clou della manifestazione, con la sfilata dei gruppi in abito tradizionale per le vie principali di Sennori, fino al Centro culturale. Qui, dalle 21, si svolgerà la serata coi balli tradizionali e le musiche folkloristiche di ogni Paese. Domenica 5 agosto i gruppi ospiti parteciperanno alla santa messa celebrata dal parroco don Salvatore Masia, che chiuderà di fatto la manifestazione.



«Il Sennori Folk Festival è diventato con orgoglio sinonimo di cultura, tradizione e ospitalità», commenta il sindaco, Nicola Sassu. «Non è solo un evento folkloristico, ma è l’occasione per coltivare scambi culturali con altre realtà, imparando a conoscere le loro tradizioni e promuovendo quelle del nostro territorio».