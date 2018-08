Sassari, continuano i cantieri di Open Fiber

Continuano i lavori di cablaggio di Open Fiber, che da lunedì 23 luglio riguarderanno anche via Galilei Galileo (da via Civitavecchia a via Diaz), via Civitavecchia (da via Galilei al civico 4), via Quattro Novembre (da via Alghero a via Torres), via Alghero (da via Savona a via Olbia), via Genova (da via Galilei al civico 1F), viale Trento (da viale Umberto al limite del cantiere Aleandri), via Fancello (da viale Umberto a via Principessa Iolanda), via Palmaera (da via Sorso a via Col di Lana), via Sorso (da piazza Mercato a corso Giovanni Pascoli), via Buccari (da viale San Francesco a via Sorso), via Marghinotti (da via Sorso al civico 8), piazza Mercato (da via Sorso a viale San Francesco), via Cervi Annunzio (da via Sorso al civico 8), via Principessa Iolanda (da via Mossa al civico 80), viale Mameli (da Via Mossa a via Filia), via Abozzi (da via Mossa a via Niedda), via Antonio Manunta Manca (da via Biasi a via Abozzi), via Mossa (da viale Mameli a via Roth), via Satta (nel tratto tra via Roth e via Biasi), via Turati (da via Monte Grappa a via De Nicola), via Settembrini (da via Turati a via Don Minzoni), via Don Minzoni (da via Principessa Maria a via De Nicola), via De Nicola (da via Don Minzoni a viale Italia), via Dei Mille (da via Principessa Maria a via De Nicola), via Principessa Maria (da viale Italia a via Dei Mille), via Monte Grappa (da viale Italia a via Turati, viale Mameli e via Garavetti.



La società utilizzerà tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi.