Sassari. È attivo il servizio di Guardia turistica a Platamona

L’Assl Sassari ricorda che il medico dell'ambulatorio di Guardia turistica può prescrivere farmaci, richiedere esami diagnostici e visite specialistiche, può formulare proposte di ricovero e può rilasciare certificazioni di malattia. In caso di necessità può raggiungere anche il domicilio del paziente.

















Questa mattina è stato attivato il servizio di Guardia turistica di Platamona. L’ambulatorio, situato in via della Torre 5, offre un servizio diurno di continuità assistenziale (dalle 8 alle 20, sette giorni la settimana).La Guardia turistica di Platamona sarà operativa per tutto il prosieguo dell’estate ed è raggiungibile al numero di telefono 348/9361914.