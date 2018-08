La Dinamo Banco di Sardegna in Fiba Europe Cup

Il prossimo 31 luglio a Monaco si terrà il sorteggio che definirà gli accoppiamenti dei Qualification Round e la composizione dei gruppi della regular season (A-H).

















La Dinamo Banco di Sardegna disputerà la Fiba Europe Cup 2018-2019. Il club di via Nenni ha deciso di proseguire il cammino europeo iniziato nella stagione 2012-2013, anno della prima partecipazione a una competizione continentale, e per questa ragione ha accolto la proposta di Fiba di giocare la Europe Cup. Per il settimo anno consecutivo i giganti calcheranno i parquet europei, portando i quattro mori e la Sardegna sulla ribalta cestistica continentale: una scelta che la società del presidente Stefano Sardara ha valutato con attenzione e accolto come opportunità di crescita e di confronto con squadre di tutta Europa.Il Banco di Sardegna parteciperà come testa di serie al secondo Qualification Round: il cammino continentale inizierà mercoledì 3 ottobre, con l’andata del girone di qualificazione, mentre il ritorno è in programma il 10. Qualificandosi alla regular season Devecchi e compagni partiranno con la stagione regolare il 17 ottobre.Il prossimo 31 luglio, a Monaco di Baviera, si terrà il sorteggio che definirà gli accoppiamenti tra le sfidanti del Qualification Round e la composizione degli 8 gruppi (A-H) che prenderanno parte alla competizione.“La scelta di proseguire il percorso in Europa è stato fortemente voluto dal club _ commenta l’amministratore delegato Renato Nicolai_: un cammino che coinvolge tutto l’universo biancoblu, rispondendo anche alla richiesta dei tanti sponsor che hanno sposato il progetto Dinamo, condividendo la volontà di vivere un’altra stagione nella vetrina continentale. Siamo felici di disputare per il settimo anno consecutivo la coppa, consapevoli delle difficoltà che gli spostamenti e il turno infrasettimanale portano con sé, ma forti dell’esperienza maturata in questi anni e soprattutto armati di grande determinazione per dare l’anima e portare Sassari e la Sardegna in alto, proseguendo la nostra mission come ambasciatori dell’isola in Europa”.Fiba Europe Cup 2018-2019. Saranno 32 le squadre che prenderanno parte alla Fiba Europe Cup: la lista delle partecipanti già resa nota sarà completata definitivamente alla conclusione dei Qualification Round della Basketball Champions League. Le squadre non qualificate alla regular season di BCL infatti potranno esercitare il diritto di partecipazione alla Europe Cup, mentre le altre otto formazioni che prenderanno parte alla competizione saranno definite nei due turni di Qualification Round di Fiba Europe Cup, in agenda a settembre e ottobre. Primo turno -con formula andata e ritorno- il 20 e 26 settembre, e il secondo 3 e 10 ottobre. La regular season alzerà il sipario il 17 ottobre con il Game 1 e si concluderà il 21 novembre, le squadre saranno divise in 8 gruppi da 4 formazioni ognuno. Dopo le sei giornate di regular season, le prime due classificate di ogni gruppo accederanno al turno successivo in cui saranno divise in 4 gruppi (I, J, K e L) da 4 squadre ognuno: il secondo turno si disputerà dal 12 dicembre al 6 febbraio. Le squadre qualificate prenderanno parte al Round of 16, nel quale si uniranno le squadre uscenti dalla BCL. Le otto vincitrici disputeranno quindi i Quarter Finals (20-27 marzo) e successivamente le 4 formazioni qualificate si affronteranno nelle Semifinals (10-17 aprile). La finale che assegnerà il trofeo, conquistato lo scorso anno dalla Reyer Venezia, si disputerà con andata il 24 aprile e ritorno il 1° maggio.