Pili: "A rischio il patrimonio zootecnico della Sardegna"

La regione – ha detto Pili - deve immediatamente intervenire con il ripristino di tutti i servizi delle Apa, disponendo la riassunzione di tutte le professionalità licenziate, proprio perché costituiscono un capitale umano e professionali al quale la Sardegna non può e non deve rinunciare. Si metta mano alla governance di queste associazioni, si eviti che venga dilapidato il patrimonio informativo decisivo per il futuro del settore e si eviti che vengano scippate le proprietà immobiliari che costituiscono un capitale indissolubile degli allevatori sardi. La Regione ha il potere e il dovere di intervenire. In questa direzione esorto a non perdere altro tempo e a cessare qualsiasi manovra che possa disperdere il capitale umano e quello patrimoniale delle Apa. La Regione – ha concluso Pili - affianchi subito alla gestione un proprio monitoraggio e invochi la presentazione immediata di un piano industriale serio da parte dei commissari. Basta dilapidare risorse e capitali in un settore prioritario nello sviluppo dell’isola”.









Riportiamo il comunicato stampa del deputato Mauro Pili, in merito alla situazione del comparto zootecnico sardo: