Ancora sangue nelle strade sarde, incidente mortale ad Arzachena

Ha perso il controllo della sua auto, le cause sono ancora in fase di accertamento. Un ragazzo di quarant'anni ha perso la vita sulla strada che collega la zona industriale al paese di Arzachena. Pietro Sanna è finito fuori strada piombando contro un vascone di cemento. Un impatto devastante, per estrarlo dalle lamiere sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118 che ne hanno constatato il decesso.