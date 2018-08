Cossoine, traffico bloccato sulla 131 a causa di un incidente

Sulla 131 in direzione Cagliari all' altezza di Cossoine, il traffico è paralizzato a causa di un incidente che vede coinvolti dei mezzi pesanti. Il sinistro è avvenuto al chilometro 166, 150. Secondo i primi rilievi e informazioni pervenute dall'Anas, ci sarebbe un ferito . La circolazione è in tilt, chiunque si mette in viaggio proceda con cautela nel tratto indicato.