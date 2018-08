Sgombero immediato del Cra di Alghero

Temporaneamente sospesi tutti i servizi al pubblico del settore Qualità della Vita (Servizi Sociali) del Comune di Alghero. Disposto, infatti, l'immediato sgombero dell’intero complesso del CRA e degli Uffici del Settore, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e inibire l'accesso e l'utilizzo, anche occasionale, di tutta l’area, in quanto non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. I 77 anziani ospiti del Centro Residenziale Anziani sono stati trasferiti già sabato pomeriggio nel Convitto dell'Istituto Alberghiero, in via Tarragona. Gli uffici dei Servizi Sociali sospenderanno il servizio al pubblico per lo stretto tempo necessario a trasferire le attività, che a breve saranno erogate presso gli atelier al piano terra del Quarter, in Largo San Francesco. Già al lavoro tutte le squadre dei competenti uffici manutentivi, l'Alghero in House e gli uffici competenti, al fine di limitare i disagi e venire incontro alle esigenze dell'utenza.