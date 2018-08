Incidente mortale sulla Sassari-Porto Torres

Sulla ex 131, all'altezza del bivio per Bancali, una bmw station wagon ha travolto un uomo in sella alla sua biciletta. La dinamica non è ancora nota, sul posto le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'accaduto. Secondo le prime indiscrezioni, un uomo originario di Porto Torres percorreva in sella alla sua bicicletta la rotatoria quando è stato "speronato" dall'auto. Sul posto la polizia e il 118. Il ciclista di 75 anni purtroppo non ce l'ha fatta.























Foto d'archivio