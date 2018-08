"Movida"del sabato sera. Controllate 629 persone, 398 veicoli, 2 arresti e 19 denunce

I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, nell’ambito dei servizi volti al contrasto dell’illegalità diffusa e delle “stragi del sabato sera”, sabato notte hanno controllato 629 persone, 398 veicoli, arrestato 2 persone e deferito all’Autorità Giudiziaria altre 19 in stato di libertà.





Il servizio di controllo della viabilità e della sicurezza della circolazione, che ha visto l’impegno dei carabinieri con oltre 70 pattuglie dislocate in tutta la Provincia, è stato organizzato al fine di esercitare un’attività mirata di prevenzione e contrasto di quei comportamenti che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini sulle strade ove si è verificato il maggior numero di incidenti (che sono spesso causa di decessi e lesioni gravi) e nei pressi dei principali luoghi di aggregazione della “movida”.





Sono stati arrestati dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia F.C., 51enne di Olbia, ed un 22enne di Padru, per maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza a P.U. dopo l’intervento delle pattuglie in 2 abitazioni dove erano state segnalate urla e forti rumori dai vicini. Il primo è stato bloccato mentre stava picchiando la moglie, il secondo mentre minacciava di colpire la madre con un coltello a seguito di un acceso diverbio.





Mediante l’utilizzo dell’etilometro sono stati sorpresi e denunciati 10 soggetti per guida in stato di ebbrezza alcolica, altre 6 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per condotte illecite (porto di oggetti atti ad offendere, in possesso di coltello “pattadese”, ed inosservanza delle prescrizioni imposte dall’A.G.).





Sono stati segnalati alla Prefettura, inoltre, 11 giovani in possesso di diverse dosi di marjuana, per un peso complessivo di 28 grammi, che sono state sequestrate. Complessivamente sono state effettuate 43 perquisizioni, accertate 20 violazioni al Codice della Strada, ritirate 4 patenti di guida, sequestrati 2 veicoli e 4 coltelli.

















Altre 3 persone sono state denunciate per furto e ricettazione in quanto, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di diversi capi di abbigliamento e contanti che erano stati rubati poco prima della chiusura da un negozio di abbigliamento di Arzachena.