Piero Marras in concerto alle Tenute Delogu ad Alghero

Il 2018 è un anno importante per il cantautore sardo Pietro Salis in arte Piero Marras. Quest’anno l’artista ha voluto festeggiare, in tour in Sardegna, i quarant’anni di carriera insieme ai suoi fan e appassionati che arrivano da tutta l’isola. Sabato 28 luglio, si terrà una serata evento alle Tenute Delogu, strada statale 291 Sassari-Fertilia. Una serata in musica, nella quale Piero Marras canterà e suonerà per il pubblico presente, a conclusione della cena a buffet organizzata nel Wine Resort. Piero Marras canterà i suoi più grandi successi, brani dell’antologia artistica che lo hanno decretato Re della poesia sarda in musica. L’evento che si terrà alle tenute Delogu acquista un significato importante. Per consacrare i quarant’anni di carriera, Piero Delogu, il proprietario delle Tenute, presenterà l’edizione limitata di 500 bottiglie Magnum con un’etichetta speciale dedicata ai successi di Piero Marras. Un’etichetta ideata e pensata da Delogu, che nasce per inneggiare un cantautore amante della Sardegna che divulga la tradizione, cosi’ come, secondo la tradizione, nasce l’azienda vitivinicola e il Wine Resort incastonato nel cuore della Nurra.L’etichetta celebrativa racchiude un vino speciale. Il vino d’autore nasce con il meglio del blend Geo (il rosso delle tenute Delogu) che unisce la forza del Cannonau alle note morbide del Merlot e del Cabernet e alla carica di colore del Syrah. Si tratta di vini invecchiati una stagione in barrique, due in vasche d’acciaio, poi versato nella bottiglia Magnum. L’idea di questa etichetta è nata, come spesso nascono le idee da una chiacchierata tra amici. Il filo conduttore è sempre lo stesso: l’arte. Attraverso l’arte, nasce un buon vino, che senza di essa, si confonderebbe tra i tanti. L’arte del buon vino si sposa con l’arte della poesia sarda in note, della quale massimo ispiratore fu e lo è tutt’ora, il cantante Piero Marras.La serata inizierà alle 20 00 con l’accoglienza dei partecipanti, mentre Piero Marras inizierà il suo live intorno alle 22 00. Per prenotazioni e informazioni sull’evento si può contattare il numero di telefono 3452862861 o inviare una mail all’indirizzo info@tenutedelogu.com