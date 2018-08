Presentata l'offerta formativa 2018-2019 dell'Università di Sassari

Le iscrizioni per i corsi ad accesso libero e anni successivi al primo saranno aperte dal 1° agosto al 18 ottobre. L'elenco dei corsi disponibili è on line sul sito dell'Ateneo all'indirizzowww.uniss.it/offertaformativa Per i corsi ad accesso programmato, valgono scadenze diverse: entro il 24 luglio per Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Scienze dell'Architettura e del progetto (si aggiungerà presto anche il bando in Scienze infermieristiche e ostetriche). Tutte le informazioni sul numero programmato sono sul sito dell'Università di Sassari: https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/corsi-numero-programmato-nazionale-e-locale I corsi di laurea vengono erogati nella sede centrale di Sassari e in quelle di Alghero, Olbia, Nuoro e Oristano.





Novità in tema di tasse. Il nuovo regolamento "Carriere studenti" comprende un capitolo dedicato agli studenti e alle studentesse con esigenze speciali per i quali sono previste agevolazioni. E' prevista poi l'esenzione per coloro che hanno un ISEE fino a 13mila euro, e gli Organi accademici stanno lavorando per esonerare dal pagamento del contributo unico di iscrizione gli studenti in possesso di requisiti di reddito e di merito analoghi a quelli richiesti per accedere alla borsa ERSU: di fatto vengono esonerate tutte le matricole che presentano come requisiti economici un ISEE inferiore a 23.253 euro e ISPE inferiore a 50.550 euro; dopo il primo anno di iscrizione, vale anche il numero di CFU acquisiti in carriera: 25 per iscritti al secondo anno, 80 per iscritti al terzo, 135 al quarto, 190 al quinto e 245 al sesto.

Non si ferma l'Università di Sassari, che cambia l'offerta formativa per il terzo anno consecutivo e la arricchisce con quattro nuove proposte.L'Ateneo di Sassari, secondo in Italia tra gli Atenei medi nella classifica Censis, ha attivato per l'anno accademico 2018-2019 56 corsi di laurea di cui 5 internazionali.Queste le novità assolute: i due corsi triennali in Ingegneria informatica e Gestione energetica e sicurezza e i due corsi magistrali in Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, Wildlife management. Complessivamente, sono 29 i corsi triennali, 27 i corsi magistrali di cui 6 a ciclo unico, 5 corsi internazionali, 1 corso di laurea professionalizzante (unico nella Regione). Tra i 56 corsi, 36 sono ad accesso libero e 20 ad accesso programmato con test nazionale o locale. L'offerta formativa dell'Università di Sassari è stata illustrata ai giornalisti dal Rettore Massimo Carpinelli e dalla Delegata alla Didattica e all'Orientamento, Rossella Filigheddu.Nuovi corsi: Ingegneria informatica, Gestione energetica e sicurezza, Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari, Wildlife management. Sono corsi che non nascono per caso, ma al termine di attente consultazioni con il territorio, le imprese, le associazioni professionali al fine di rispondere alla domanda di competenze specializzate e far incontrare domanda e offerta e di lavoro.Il Corso di laurea triennale in “Ingegneria informatica” (Classe L-8), affronta in modo organico e specifico le tematiche dell'ingegneria dell'informazione, finalizzandole in allo sviluppo di architetture innovative. Scopo del corso è formare una nuova generazione di ingegneri informatici in grado di lavorare nel campo dei nuovi dispositivi e delle nuove applicazioni digitali. Ingegneri che, grazie ad una formazione aperta a contenuti di altre discipline, possano collaborare efficacemente in team con professionisti di altra estrazione e contribuire alla definizione e alla realizzazione di nuovi e utili strumenti per l'agroindustria, la gestione del territorio, il turismo, la biomedicina, la progettazione di componentistica specializzata. Più informazioni: https://www.uniss.it/node/6225.Il corso di laurea triennale in "Gestione Energetica e Sicurezza” (Laurea Professionalizzante, Classe L-9, Ingegneria Industriale), istituito in convenzione con il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, fa parte di un progetto sperimentale a cui l’Università di Sassari partecipa assieme ad altri 14 Atenei italiani.Il Corso di Studi, fortemente improntato all'acquisizione di competenze tecniche, forma figure professionali in grado di analizzare, progettare e risolvere le problematiche tecniche dei settori del comparto energetico e della sicurezza. Più informazioni: https://www.uniss.it/node/6226Il Corso di laurea magistrale in “Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari” (Classe LM-70) nasce da un periodo di confronto con le realtà produttive regionali del settore alimentare, che hanno portato alla progettazione di una laurea indirizzata verso molteplici sbocchi professionali che rispondono alle esigenze formative individuate dalla Regione Sardegna per promuovere la crescita intelligente, lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale. Più informazioni: https://www.uniss.it/node/6227Il Corso di laurea magistrale in “Wildlife Management, Conservation, and Control” (Classe LM-86), erogato interamente in lingua inglese, si propone di sviluppare la figura del “wildlife manager” di alto profilo, che abbia competenze riferibili sia all’ambito naturalistico sia a quello veterinario. Nel corso vengono combinati, in modo completamente originale a livello nazionale ed europeo, due insiemi disciplinari che sino ad ora sono stati separati e talvolta conflittuali nel mondo della conservazione e gestione delle risorse naturali animali. Il corso intende dare agli studenti un'ampia preparazione ampia sia sulla gestione sanitaria, sia sulla gestione zoologica delle popolazioni animali selvatiche, in un’ottica di conservazione produttiva delle risorse faunistiche. Più informazioni: https://www.uniss.it/node/6228Corsi internazionali. Sono 5 i corsi di laurea internazionali, tutti magistrali: Economia (con l'Università di Bordeaux), Scienze chimiche (assieme all'università di Wroclaw), Architettura (con Lisbona e Alcalà de Henares) e Pianificazione, politiche per la città, l'ambiente e il paesaggio (con Barcellona, Girona e Lisbona), il nuovo corso in Wildlife Management offerto totalmente in lingua inglese.Proprio l'internazionalizzazione è ormai stabilmente uno dei capitoli più felici della vita dell'Università di Sassari, prima secondo questo indicatore nella classifica Censis 2018.-2019. Nel 2016/2017 il numero complessivo degli studenti in mobilità nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale attivati dall’Università di Sassari (le due tipologie di mobilità del Programma Erasmus+, study e traineeship e il Programma Ulisse) – in totale 983 unità – ha fatto registrare, rispetto al 2015/16 (865 unità), un aumento percentuale del 13,64%. Anche il numero complessivo di incoming (in ingresso) nel 2016/17 (388 studenti) è cresciuto del 64,43% rispetto al 2014/15. Nell’ultima indagine condotta da Almalaurea sul profilo dei laureati nel 2017, la percentuale dei laureati UNISS che ha svolto un periodo di studio all'estero, nell’ambito del programma Erasmus o altri programmai comunitari, nel corso degli studi universitari è nettamente superiore rispetto alla media nazionale: 20% a fronte dell'8,8%.Foundation course. Sempre in tema di internazionalizzazione, il Senato accademico ha approvato l'istituzione di un Foundation course, di durata annuale, destinato agli aspiranti studenti internazionali. Il Foundation course (articolato in scienze umane e materie scientifiche) consentirà agli studenti internazionali di raggiungere i requisiti per l'iscrizione a un corso di laurea (compreso un livello B1 di italiano).Tutti i servizi per gli studenti e le segreterie in piazza Università. Le novità non riguardano solo i corsi di laurea ma anche la fruizione dei servizi. Alcuni mesi fa le Segreterie studenti sono state accorpate vicino alla sede principale dell'Ateneo: nel Centro Servizi Studenti Fiore Bianco, in via del Fiore Bianco 5, si trovano le segreterie dei corsi di area scientifica e tutti gli uffici dell'Area Didattica, mentre a Palazzo Zirulia (piazza Università 11) sono state trasferite le segreterie di area umanistica. A Palazzo Zirulia, si trovano anche gli uffici Relazioni internazionali, Orientamento e Job Placement ed Alta Formazione. I due edifici sono tra loro collegati tramite un giardino a disposizione degli studenti e dipendenti. Informazioni e orari: https://www.uniss.it/segreterie-studentiIscritti in crescita. Nell'anno accademico 2017-2018, immatricolati e iscritti sono cresciuti dell'8%. Gli iscritti erano 13.074 nell'anno precedente, sono arrivati a 13.462 nel 2017/2018. Gli immatricolati sono passati da 3.575 a 3.845.Video #scelgounissLa campagna di comunicazione dell'Università di Sassari ripropone per quest'anno l'hashtag #scelgouniss, accompagnato dallo slogan "C'è un mondo nell'isola". Grazie alla collaborazione con l'Accademia di Belle Arti "Mario Sironi", l'Ateneo ha realizzato un video promozionale di cui è protagonista uno studente marocchino iscritto all'Università di Sassari attraverso il Progetto Sardegna Formed. Il video mostra i laboratori, le aule e le biblioteche dell'ateneo, la bellezza della Sardegna, la sicurezza di una città a misura di studente: una realtà piccola ma internazionale in cui c'è tutto, come dice lo slogan Video su Unisstube: https://www.youtube.com/watch?v=Ajpwcrrt4ME&t=3s).Post lauream: MasterNell'Anno accademico 2018/2019, l'Università di Sassari proporrà un'ampia offerta post laurea, consultabile sul sito di Uniss alla pagina https://www.uniss.it/altaformazione. Del tutto inedito è il Master universitario di I livello in “Economia e Management delle Assicurazioni”. Nuovo anche il Master Universitario di II livello in “Medicina Estetica Avanzata”.Saranno inoltre riattivati il Master universitario di II livello in “Neuromodulazione auricolare - Auricoloterapia” e il Decapro, Master di II livello Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte nella Progettazione dello Sviluppo territoriale.Tornano poi il Master Universitario di I livello denominato “Area Critica ed emergenza sanitaria per infermieri”; il Master Universitario Interdipartimentale di II livello in “Direzione di Strutture Sanitarie-MaDiSS; il Master Universitario di II livello in “Tecnologie Farmaceutiche e Attività Regolatorie”; il Master Universitario Internazionale di II livello denominato“International Master in Medical Biotechnology”, realizzato in collaborazione con la Huè University of Medicine and Pharmacy, (Vietnam).