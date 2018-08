Porto Torres. Musica & Natura, al via la rassegna di concerti e masterclass

Alla conferenza stampa erano presenti l'Assessora alla Cultura, Mara Rassu, e la responsabile di Musicando Insieme, Donatella Parodi. «È un appuntamento con la musica di qualità che va avanti da tredici anni grazie agli sforzi dell'associazione. I docenti – afferma l'Assessora – sono come sempre professionisti affermati e i concerti proposti consentiranno di valorizzare la musica e il nostro monumento più importante, la Basilica di San Gavino. Un pregio doppio, quindi, perché è contemplata l'attività formativa per i musicisti e viene messo al centro dell'attenzione un bene culturale a cui siamo molto legati. I concerti sono gratuiti e invito tutti a partecipare a questa splendida iniziativa che mette al centro la buona musica». Antonio Amenduni (flauto ed ensemble di fiati), Armando Marrosu (chitarra), Marcella Sanna (seminario Osi), Claudio Voghera (pianoforte e musica da camera), Alessandro Moccia (violino e musica da camera), Elisabetta Maschio (laboratorio orchestrale under 16) saranno i docenti dei corsi di perfezionamento musicale. «Tutti professionisti di grande livello – ha aggiunto la responsabile di Musicando Insieme, Donatella Parodi – ed è per questo che il numero di allievi coinvolti è sempre cospicuo. Quest'anno abbiamo adesioni dal Sud Sardegna, ma anche da Milano e Bologna. Avremo, inoltre, uno studente coreano. Alloggeranno tutti a Porto Torres: questo significa che grazie all'evento riusciamo a creare un indotto per le strutture ricettive. Oltre ai concerti in programma a Porto Torres ci saranno appuntamenti speciali ad Alghero, Castelsardo e San Teodoro». Sono cinquanta gli iscritti alla master class di flauto, altrettanti a quella dell'Orchestra Under 16, mentre il resto degli allievi sarà suddiviso tra gli altri corsi. Dieci i concerti programmati all'interno della Basilica di San Gavino, tutti con inizio alle 21:30. L'apertura il 27 luglio con l'Ars Musicandi Ensemble e Marco Fracassi (organo). Fracassi sarà protagonista della serata del 29, mentre il 30 toccherà all'Ensemble della master class dei flauti. Mercoledì 1 agosto c'è in programma il concerto della Master class di flauto. Sabato 4 appuntamento con il Duo Granato (Cristian Battaglioli al sax e Marco Rinaudo al pianoforte). Domenica 5 Concerto finale della master class di violino, l'8 quello della Master class di chitarra e pianoforte. Venerdì 10 “Harpscapes” con Raoul Moretti (electroharp). E ancora: martedì 14 agosto Sara Pietropaoli Ensemble, mentre la chiusura della rassegna, con il tradizionale concerto di Ferragosto, sarà affidata quest'anno all'Orchestra Musicando Insieme Under 16 diretta da Elisabetta Maschio.













Corsi di perfezionamento musicale con docenti di prestigio e una lunga serie di concerti gratuiti all'interno del monumento romanico più grande della Sardegna. La tredicesima edizione della manifestazione “Musica & Natura” sta per prendere il via: saranno ben centocinquanta i giovani e i professionisti che parteciperanno alle master class. L'evento, organizzato dall'Associazione Musicando Insieme, patrocinato dalla Regione e dal Comune, svolto in collaborazione con la Parrocchia Santi Martiri Turritani, è stato presentato questa mattina nella sala Giunta del Comune.