Decollato il primo collegamento Easyjet Alghero-Napoli

Oggi alle 7,50 è atterrato, con 45 minuti di anticipo e 124 passeggeri a bordo, il primo volo della rotta Napoli-Alghero-Napoli operata da easyJet. La rotta completa il network voli 2018 di easyJet sull’aeroporto di Alghero aggiungendosi agli altri 5 collegamenti già operativi per Londra Luton, Berlino Tegel, Ginevra, Milano Malpensa e Venezia.Il collegamento sarà attivo sino al 2 settembre con tre frequenze settimanali – martedì, venerdì, domenica – ed è operato con un aeromobile Airbus 319 da 156 posti. È possibile acquistare i biglietti sul sito http://www.easyjet.com/it o presso la biglietteria dell’Aeroporto di Alghero.







E' auspicabile che la compagnia valuti la possibilità di rendere la tratta fruibile per tutto l'anno. La folta presenza di campani a Sassari e la possibilità per la popolazione locale di avere uno scalo sotto Roma potrebbero essere elementi da valutare con sicuro interesse. Sempre che gli orari non siano "impossibili"