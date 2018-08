Materassi "in concessione d'uso" nelle vie di Sassari

L'abbandono di materassi sembra essere diventato il passatempo preferito di alcuni cittadini sassaresi che nonostante gli innumerevoli avvisi sul ritiro degli ingombranti e la pubblicazione giornaliera del numero verde dedicato al ritiro specifico, non ne vogliono sapere. E' più facile adottare il sistema: "Non mi vede nessuno , lo abbandono". E solitamente scelgono i posti più in vista, per chissà quale misterioso motivo. E dunque, la foto notizia che compare sulla pagina facebook Sassari si muove, immortala il materasso davanti al liceo statale "Margherita di Castelvì" nel centro di Sassari. Nei commenti al post, gli utenti di tutta risposta segnalano altrettanti materassi abbandonati in via Sicilia, via Marsiglia e via Diaz. Insomma, la città del materasso, del dolce riposo.