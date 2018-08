Aumentano i parcheggi e la sicurezza lungo la litoranea Alghero-Fertilia

Più parcheggi e più sicurezza per pedoni e ambiente lungo la litoranea tra Alghero e Fertilia con l'istituzione del divieto di sosta temporaneo in corrispondenza del tratto di carreggiata priva di marciapiede e l'apertura di nuove aree sosta nei terreni prossimi alla spiaggia. Turisti e bagnanti sorridenti questa mattina a Maria Pia: cresce infatti rispetto al passato la capienza delle automobili che lungo il Viale I Maggio possono facilmente trovare stalli liberi e gratuiti. Oltre alle aree sosta ricomprese tra la cosiddetta "Villa Segni" e il Palazzo dei Congressi e all'interno dell'area esterna del Pala Congressi, aperti due nuovi spazi in prossimità degli stabilimenti balneari e della fascia pinetata. Con l'interdizione alla sosta lungo carreggiata, s'intende attuare tutte le prescrizioni previste in ottica anche della prevenzione incendi: la presenza di sterpaglie e materiale vegetale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature, infatti, obbliga a misure alternative.