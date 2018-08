Cagliari, ristoratore nasconde al fisco oltre 173.000 euro

Nell’ambito delle attività di contrasto all'evasione fiscale, le Fiamme Gialle di Cagliari hanno concluso un’attivita’ di verifica nei confronti di una società cagliaritana operante nel settore della ristorazione.L’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle Imposte Dirette, dell’iva e dell’IRAP per i periodi d’imposta 2014 e 2015.L’attivita’ ispettiva che e’ stata fondata sull’esame delle fatture passive, dei registri dei corrispettivi e dei dati rilevati dalle banche dati in uso al corpo, ha consentito ai militari di accertare che l’azienda verificata ha operato inosservando la normativa fiscale, disattendento agli obblighi dichiarativi e di versamento dei tributi, risultando per le annualità sottoposte a controllo evasore totale.Le operazioni di servizio hanno consentito di constatare la sottrazione di ricavi per complessivi 173.194 euro e un'evasione iva per 20.570 euro.