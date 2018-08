Giancarlo Carta "In consiglio a Sassari si parla di spiagge per nudisti,scandaloso,Sanna dimettiti!"

Riportiamo la nota stampa del consigliere sassarese Giancarlo Carta infuriato con il sindaco Sanna all'indomani del consiglio comunale dove dopo la presentazione dei due nuovi assessori, si è discusso delle spiagge per naturisti:







"Oggi durante il consiglio comunale il sindaco ha presentato i due nuovi assessori che ha nominato ma, immediatamente dopo, ben due consiglieri di maggioranza hanno dato il benservito al sindaco Sanna, che imperterrito va avanti come il soldatino sempre in piedi.

spiaggia per naturisti.



Ormai non ha più senso andare avanti in questa legislatura, trovo scandaloso e preoccupante quanto sta accadendo, con una giunta totalmente scollegata con la realtà e i problemi della città e anche con la sua stessa maggioranza in consiglio. L’unico problema del sindaco è sistemare poltrone, mentre dovrebbe prendere atto del fallimento suo e del PD e dimettersi, penso che i sassaresi apprezzerebbero questo ultimo gesto di dignità e serietà"