Dopo Platamona, sport e spettacolo con il Summer beach tour ad Alghero

Tutto è pronto per lo spettacolo di sabato 28 luglio, dove come appertura del SummerBeachTour di Alghero, ci sarà una giornata di sport e spettacolo con le fasi preliminari della tappa nazionale, accompagnate da un programma di intrattenimento che va dalla mattina con l'esposizione Delle Harley Davidson della crew dei Biker 15, alla sera con aperitivo con il Dj set di Daniele DJ, e a seguire il rockabilly Beach party con le Rock a Bella Sisters, e il party presso la discoteca il Ruscello.

Il primo weekend si concluderà domenica sera 29 luglio con le finali della tappa nazionale. Si è appena conclusa invece la seconda tappa di Platamona. Un torneo molto combattuto che ha visto prevalere per il maschile la coppia Fancello-Andria su Cuccureddu-D'Elia e per il femminile la coppia Gagliardi_Ruzzini su Marras-Carta



Una classifica parziale che consolida la coppia Fancello-Andria primi del maschile e SannahCali per il femminile, che da l'accesso diretto alla tappa nazionale Bper Beachvolley Italia Tour. Ecco le due classiche parziali per il King e Queen of SummerBeachTour 2018



Web Project Cup Beachvolley Maschile:

Fancello Davide 40 pt

Andria Enrico 40 pt

Vitali Luca 35 pt

Cuccureddu Roberto 35 pt

D'Elia Raffaele 35 pt

Romoli Riccardo 25 pt

Muccione Nicola 25 pt

Bodini Loris 25 pt

Nettuno Antonio 25 pt





Web Project Cup Beachvolley femminile:

Gagliardi Valeria 35 pt

Sanna Silvia 25 pt

Calì Federica 25 pt

Canali Carla 25 pt

Ruzzini Jole 25 pt

Oppia Caterina Anna 20 pt

Micheli Roberta 20 pt

Laura Carta 20 pt

Marras Clara 20 pt