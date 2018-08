"Tappo infuocato" in arrivo. Oltre 40 gradi in tutta la Sardegna

Eravamo rimasti, seguendo le informazioni meterologiche, che quest'estate 2018 sarebbe sata molto mite. E visto il mese di giugno, ci avevamo creduto. In realtà l'estate è iniziata in ritardo, e il mese di luglio ci ha riservato una calura estiva tutto sommato nella norma. Da domani la Sardegna risentirà di un "tappo infuocato" che arriva dall'Algeria. Una condizione anomala anche per questo territorio, dove la colonnina di mercurio salirà fino a 52 gradi. Quatro giorni d'inferno nel vero senso della parola, che spingeranno aria caldissima in tutto il mediterraneo. Prima destinataria la Sardegna che percepirà questo calore, anche se non totalmente, fino a toccare i 40 gradi e oltre. Una vampata improvvisa, che gli esperti dicono potrebbe essere l'ultima vera sfuriata di calore per questa stagione.