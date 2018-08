Famiglia danese derubata da un borseggiatore in piazza Azuni a Sassari

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sassari hanno denunciato in stato di libertà F.G., 32enne Sassarese e già noto alle Forze di polizia, per il reato di furto con destrezza.

Una famiglia di turisti danesi che si trovava presso un bar in Piazza Azuni, è stata avvicinata da un ragazzo, che repentinamente ha sfilato la borsa agganciata ad una sedia ed è fuggito nei vicoli del centro.

Solo un lavoro meticoloso portato avanti dagli investigatori della Compagnia di Sassari, grazie anche all’analisi di alcune immagini tratte dagli impianti di videosorveglianza della zona, ha consentito a distanza di poco tempo di individuare l’autore del furto e di recuperare la borsa ed il suo contenuto (circa 700 euro e documenti personali) che è stato restituito alla famiglia, la quale ha ringraziato i militari dell’Arma ed ha potuto proseguire serenamente le vacanze in terra sarda.