Medaglia d’Oro per Denise Piroddu al Torneo Internazionale di Lotta Stile Libero olimpica in Romania

Al Torneo Internazionale di Lotta Stile Libero olimpica a Cluj - Napoca in Romania sabato 21 Luglio 2018, hanno partecipato complessivamente 250 atleti, provenienti dalle nazioni: Ungheria, Ucraina, Moldavia, Grecia e Romania.





La Polisportiva Athlon Sassari che ha rappresentato anche la Sardegna, con l’allenatore Mario Piroddu, ha voluto schierare in questa competizione internazionale una sola giovane atleta della classe esordiente, Denise Piroddu già Campionessa d’Italia 2018, che ha saputo anche in questa competizione difendere i colori della nostra isola e dell’Italia, portando a casa una importante medaglia d’oro. Una medaglia d’oro meritatissima per Denise Piroddu, che ha gareggiato nella categoria di peso 39 Kg, nella (classe Esordienti), vincendo quattro combattimenti, con rappresentati della Grecia e della Romania. Denise, anche lo scorso anno ha conseguito risultati da podio in diverse competizioni internazionali di Lotta Olimpica, li ha riconfermati anche quest’anno, con il gradino più alto del podio.