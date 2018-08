Mauro Solinas e Antonio Cardin sono i nuovi vicepresidenti del partito Fortza Paris

Mauro Solinas di Oristano e Antonio Cardin di Sassari sono i nuovi vicepresidenti del partito Fortza Paris.Gianfranco Scalas, presidente di Fortza Paris specifica che le nomine premiano competenza e indiscussa appartenenza ai valori del nostro partito. Il presidente nazionale: “".I nuovi vicepresidenti affiancheranno il presidente e saranno punti di riferimento nella gestione politica e organizzativa del partito. "E’ tempo di grande impegno e di persone per bene. Nei prossimi giorni verranno completati i coordinamenti provinciali per essere pronti ed attrezzati nella sfida per una Sardegna differente, conscia della propria specificità che si deve sviluppare con quanti apprezzeranno i nostri programmi, proposte e finalità verso un cambiamento reale di gestione, e con sarde e sardi de importu Paris, per ripartire in un un cammino nuovo e di speranza per questa nostra terra e per costruire una Sardegna forte”.