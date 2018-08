Alghero. Spiaggia per cani nel degrado. La testimonianza di una cittadina sassarese

Una signora algherese che vive a Sassari ha scritto alla nostra redazione per esprimere il suo rammarico nel constatare" le condizioni poco igieniche e di degrado" della spiaggia per i cani. Nella sua nota che riportiamo fedelmente, spiega che nonostante la segnalazione in comune ad Alghero poco o nulla è stato fatto:











"Volevo segnalare lo stato di degrado in cui versa la spiaggia per cani nel comune di Alghero. Invasa dalle alghe e dai moscerini, senza acqua dolce per sciacquare il pelo dei cani, con cestini per le deiezioni canine solo in uno degli ingressi. Ho più volte scritto al Comune per chiedere di intervenire ma purtroppo, nonostante le risposte rassicuranti, poco o niente è stato fatto. Io sono un’algherese che vive a Sassari e vedere questo degrado mi fa vergognare, anche rispetto ai tanti turisti che scelgono Alghero perché è dotata di una spiaggia per cani. È vergognoso, dedicare uno spazio ai cani e poi non averne la minima cura, farebbero meglio a dichiarare il Comune di Alghero “nemico dei cani”!