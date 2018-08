Olbia. Arrestato per possesso di cocaina

Nella mattinata odierna, personale del Commissariato P.S. di Olbia, ha proceduto ad una perquisizione locale di iniziativa, presso un’abitazione sita nel centro storico cittadino, che ha portato al rinvenimento di circa 25 grammi di cocaina. Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti oltre a diverse dosi già confezionate, anche un bilancino di precisione oltre altro materiale idoneo per il confezionamento e sostanze da “taglio”.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre il proprietario dell’abitazione, un cinquantenne olbiese è stato dichiarato in arresto e condotto in Commissariato.Dopo le formalità di rito l’uomo, così come disposto dall’A.G., è stato accompagnato presso il proprio domicilio dove dovrà permanere, agli arresti domiciliari, in attesa del procedimento di convalida dell’arresto