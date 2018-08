Il trio Max Pezzali-Nek-Renga sbarca domani all’Arena Fiera di Cagliari

Il trio Max-Nek-Renga sarà in scena domani 27 luglio a partire dalle 21,30 nell’Arena Fiera di Cagliari: i tre big della musica italiana proporranno il loro show che durerà circa due ore e mezza e che è stato portato in tour per tutta la penisola.

Uno spettacolo in cui gli artisti, accompagnati da una band di musicisti, si intrecceranno insieme per cantare a tre voci i brani che hanno fatto proprio le loro fortune, dai pezzi leggendari di 883 e Max Pezzali ai grandi tormentoni di Nek (Filippo Neviani) e le corde delicate delle canzoni di Francesco Renga.



I cancelli saranno aperti dalle 19.I biglietti sono ancora disponibili e acquistabili sul circuito Box Office Sardegna e al botteghino dell’Arena Fiera operativo a partire dalle 19.Il posto singolo in parterre costa 40 euro (+ 6 euro di prevendita), mentre il posto singolo in tribuna è acquistabile 56,52 euro (+ 8.48 euro di prevendita). I bambini con meno di 6 anni possono essere tenuti in grembo dall’adulto in tribuna limitatamente alla disponibilità dei posti "capofila". Ai disabili con accompagnatore saranno riservati 40 posti nella tribuna A. Per informazioni e disponibilità è possibile contattare telefonicamente il box office: 070657428.L’evento è organizzato da Insula Events.