Gelateria artigianale: in Sardegna business da 42 milioni di euro

Al cioccolato o alla panna, alla frutta o con ingredienti piùricercati, sempre più legati alle produzioni tipiche sarde, semplice oelaborato. Al gelato, anche in tempo di crisi, in Sardegna, non cirinuncia quasi nessuno.Dalla classifica più “dolce” dell’anno, tratta dal dossier “Gelaterie:le imprese artigiane e la spese delle famiglie per i gelati”,realizzata dall’Osservatorio per le PMI di Confartigianato ImpreseSardegna, su fonte ISTAT 2017, si scopre come nella nostra regione legelaterie artigianali siano ben 291, su un totale di 414, impieganocirca 700 persone (quasi 1.000 addetti in totale), con una media di 1impresa ogni 3.800 abitanti, per un giro d’affari di oltre 41milioni800 mila euro.“Ai piccoli piaceri della vita, non si rinuncia, neppure in tempo dicrisi – afferma il Segretario di Confartigianato Imprese Sardegna,Stefano Mameli - anzi, a fronte dell’austerità alla quale si ècostretti, statistiche alla mano, si indulge più spesso ai propricapricci”.Analizzando meglio i dati nazionali e regionali, scopriamo come lanostra regione sia al 14esimo posto come percentuale di aziendeartigiane (70,3%) contro l’86,7% del Trentino, che occupa il primoposto, e una media nazionale 71,5%. Quanto al giro d’affari, i datidicono come la spesa della Lombardia superi i 344 milioni di euromentre in Italia si sfonda la quota di 1miliardo e 800 milioni.Tra i consumatori in Sardegna, secondo il dossier di ConfartigianatoSardegna, le famiglie sarde spendono, in media, 58 euro per coni,sorbetti e coppette.“Da qualche anno registriamo un aumento costante delle gelaterieartigiane e non – continua Mameli – a conferma di come i sardicontinuino a preferire la qualità e la genuinità del prodotto dellenostre imprese e che non esiste limite alla fantasia dei gelatieriartigiani che sono riusciti a inventare centinaia di gusti. Quindi,non si rinuncia alla qualità e genuinità dei prodotti realizzati conmaterie prime, rigorosamente fresche, senza conservanti e additiviartificiali, e lavorati secondo le tecniche tradizionali. Inoltre, igelatieri artigiani sono sempre più attenti a soddisfare particolariesigenze dietetiche o legate a intolleranze alimentari dellaclientela”.Tra le province, Cagliari-Sud Sardegna ha un giro d’affari di quasi 20milioni di euro da suddividere in 145 imprese gelatiere. Segue Sassaricon quasi 13 milioni, poi Nuoro con 5,3 e Oristano con 3.9.Anche in questo 2018, nelle gelaterie stravincono i sapori decisamenteclassici, a fronte dei 600 a disposizione: primeggiano “fragola”,“cioccolato” seguiti da “nocciola”, “limone”, “crema”, “pistacchio” e“stracciatella” anche se non perdono colpi neanche i sempreverdi“tropicana”, “limoncello”, “tè verde”, “arcobaleno” o addirittura“loacker”. Per chi ha problemi di dieta (uno su dieci), ecco il gelatoalla soia. Nella nostra isola, invece, crescono anche i gusti sardicome “sebadas”, “mirto” e “pardula” o persino i gusti al formaggio.Il gelato artigianale rappresenta insomma uno dei simboli del foodmade in Italy la cui produzione merita di essere sostenuta evalorizzata.E proprio per tutelare e promuovere la lavorazione rigorosamenteartigianale del gelato e garantire la genuinità di un prodotto simbolodella cultura alimentare italiana nel mondo, i Gelatieri diConfartiganato sottolineano la necessità di un’adeguata qualificazioneprofessionale per gli operatori del settore.L’Associazione ribadisce come le produzioni di generi alimentaridebbano essere realizzate in piena conformità alle norme di igiene,sicurezza e qualità degli alimenti in funzione della tutela delconsumatore ed è, pertanto, assolutamente necessario garantire unaprofessionalità adeguata ed un piena conoscenza delle complessetecniche produttive e delle metodologie di autocontrollo del ciclo diproduzione.“A tutti i clienti, ricordiamo che – conclude Mameli - proprio pertutelare e promuovere la lavorazione rigorosamente artigianale delgelato e garantire la genuinità di un prodotto simbolo della culturaalimentare italiana nel mondo, Confartigianato Gelatieri ha creatoARTIGELATO, il marchio di garanzia che certifica l’adozione, da partedegli artigiani gelatieri, di un disciplinare di produzione cheprevede l’impiego prevalente di materie prime naturali, fresche,