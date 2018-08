Boxe, Sassari: gli atleti sardi impegnati contro i pluricampioni della Croazia

Domani alle 9:00 all’hotel Grazia Deledda si procederà al peso ufficiale degli atleti sardi impegnati in un incontro importante di boxe. Gianmario Serra 52 kg Gymnasium Boxe Sassari domani disputerà il suo ultimo match da dilettante per iniziiare la carriera nel professionismo. Affronterà sul ring il pugile Croato Alex Guzej anche lui tre volte campione nazionale Croato. Matteo Ara, invece, nuova promessa della Gymnasiun Boxe affronterà Luka Adamovic vice campione nazionale Croato. Un match sicuramente impegnativo che non spaventa al giovane ma determinato pugile sardo. Daniele Oggiano Boxing Club A.Mura, argento agli europei, ha appena concluso un ritiro in nazionale per la preparazione ai mondiali e sfiderà Tadej Cernoga. Sarà un match degno di ogni aspettativa sicuramente da non perdere. Infine Andrea Aroni A.Boxe Torres se la vedrà con Aljaz Venko più volte campione nazionale Croato, mentre Cristian Zara sfiderà il pugile Stefano Quinto della Verona Boxing Fighters. Un match sicuramente ricco di tecnica e tattica. Ultimo Match della serata sarà quello dei minimosca Matteo Lecca Gymnasium Boxe Sassari contro Davide Latini Sol Invctus. Una serata di Boxe di altissimo livello da non perdere. Alle ore 20 suonerà il primo gong all’ex lavatoio Franchetti in piazza San Pietro in Silki.