Sassari. Luna e Sole , messa in sicurezza del campetto di via De Carolis

«Faccio appello al senso di responsabilità dei ragazzi che vogliono utilizzare quello e altri spazi cittadini – dichiara l'assessora alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu -, ad esempio quello di via Venezia. L'amministrazione lavora per la messa in sicurezza con l'obiettivo della più ampia fruibilità».













È stato messo in sicurezza il campetto di via De Carolis, all'interno della scuola primaria dell'Istituto comprensivo “Brigata Sassari”, in via de Carolis. L'intervento è inserito all'interno del piano straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ per la messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici.«Abbiamo predisposto due nuovi accessi per il campo – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Ottavio Sanna -, dall'esterno, in modo che non si debba effettuare l'ingresso dalla scuola primaria. Ma il Servizio Edilizia Scolastica del Comune ha consegnato alla direzione scolastica le chiavi dei cancelli».«Il nostro obiettivo è quello di rendere fruibile questo spazio già per la stagione estiva a tutti le ragazze e i ragazzi che ci vogliano accedere. Perciò abbiamo chiesto alla dirigente Claudia Capitta, con una lettera datata 24 luglio – continua l'assessore –, che restituisca al campetto le attrezzature custodite prima dell'avvio dei lavori ovvero i tabelloni, i canestri e le porte, e che renda disponibili una copia delle chiavi di accesso. D'altra parte abbiamo atteso oltre un anno, venendo incontro alle richieste della dirigente, per riaprire il parco alla cittadinanza. Siamo convinti che sia possibile mantenere decoroso il campetto con una semplice autogestione. D'altra parte il progetto Iscol@ prevede che gli spazi riqualificati siano resi accessibili non solo agli studenti ma all'intera cittadinanza».