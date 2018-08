Porto Torres, approvate scelte progettuali per messa in sicurezza area fiume Rio Mannu

«Il Pit fluviale ha richiesto l'approvazione di numerosi atti e un approfondimento continuo con gli altri enti coinvolti, soprattutto negli ultimi due anni. Ci siamo confrontati con la Regione e con il Savi e la progettazione definitiva è stata aggiornata più volte per ridurre la pericolosità idraulica in aggiornamento con le norme in vigore», afferma l'Assessore. Le risorse economiche attualmente disponibili sono pari a quasi 6,5 milioni di euro da utilizzare per la messa in sicurezza delle aree in prossimità della foce e dell'area in prossimità del Ponte Romano. Nello specifico la progettazione definitiva riguarderà il tratto compreso tra una sezione posta trecento metri a monte del Ponte Romano e la foce, unitamente alla realizzazione di una difesa anti erosione della sponda destra del fiume per complessivi cinquecento metri. Gli interventi sono finalizzati al conseguimento dell'obiettivo di mitigazione del rischio idraulico e alla messa in sicurezza di un monumento importante come il Ponte Romano che “cavalca” il Rio Mannu. «I nostri uffici hanno portato avanti con grande impegno tutti i delicati e articolati passaggi amministrativi. Parallelamente i progettisti hanno presentato tutta la documentazione e gli elaborati. Con l'approvazione della delibera di Giunta – conclude l'Assessore – si potrà procedere anche all'istituzione dell'ufficio espropriazioni per pubblica utilità, un altro atto fondamentale per l'espletamento degli espropri indispensabili per andare avanti con l'esecuzione dell'opera pubblica».













La Giunta comunale ha approvato le scelte sulla progettazione definitiva e l'istituzione dell'ufficio espropriazioni per pubblica utilità del Pit fluviale, il programma che prevede la messa in sicurezza e la riqualificazione dell'area del fiume Rio Mannu. «Un passaggio fondamentale per arrivare alla conclusione di un progetto iniziato sedici anni fa e su cui stiamo riversando le massime attenzioni per portarlo finalmente a compimento», commenta l'Assessore ai Lavori Pubblici, Alessandro Derudas.