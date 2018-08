Oltre un milione di posti in continuità territoriale aerea fino al 15 settembre

Crescono ancora i posti in vendita totali sulle rotte in continuità territoriale aerea da e per la Sardegna arrivando a sfondare quota 1milione300mila sino al 15 settembre prossimo. L’ultimo aggiornamento degli incrementi vede poco meno di 793mila poltrone totali offerte sino a metà settembre, a partire dal 15 giugno scorso, nei collegamenti operati da Alitalia, 357mila nei voli gestiti da Air Italy e circa 200 mila totali sulla Alghero-Roma-Alghero di Blue Air. “Si tratta di numeri in costante crescita – dice l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu –, indispensabili per fronteggiare il consueto e imponente incremento della domanda durante il periodo estivo. L’assessorato continuerà a monitorare e a rilevare giorno per giorno eventuali criticità richiedendo, laddove necessario, ulteriori aumenti di capienza”.





Alitalia. Nel dettaglio, sino a metà settembre, sulla rotta Alghero-Linate-Alghero è prevista un’offerta di 92.123 posti rispetto ai 63.378 minimi richiesti dal decreto di imposizione degli oneri di servizio, pari a un incremento del 145%; sulla Cagliari-Fiumicino-Cagliari l’aumento dei posti registra il +141% sino a 367.787 posti disponibili (261.760 previsti da decreto); la rotta Cagliari-Linate-Cagliari assicura al momento 332.730 poltrone andata e ritorno dal capoluogo lombardo a quello isolano offrendo il +166% di incremento rispetto ai 200.030 posti richiesti dalla norma.





Air Italy. La compagnia che opera dall’aeroporto “Costa Smeralda” offre 189.176 posti totali sulla Olbia-Linate-Olbia sempre nel periodo 15 giugno-15 settembre, raggiungendo +38,6% di aumenti rispetto ai 136.512 posti richiesti dal decreto; mentre si arriva a 29,6% di poltrone in più sulla Olbia-Fiumicino-Olbia pari a 168.132 posti complessivi messi in vendita rispetto ai 129.686 che devono essere garantiti.





Blue Air. Il numero di posti che sino al 15 settembre potranno essere messi in vendita sulla Alghero-Roma-Alghero si aggira intorno ai 200mila, pari a un incremento di circa il 14%.