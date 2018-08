Platamona. Primo classificato"Premio d'inciviltà dell'estate"

Nonostante la forte sensibilizzazione che si porta avanti sul territorio, ci sono casi umani impossibili da raggiungere dall'informazione, dalla coscienza civica, dal rispetto. Ed è cos' che anche quest'anno procederemo a consegnare il premio dell'inviciltà dell'estate. Siamo a Platamona, al secondo pettine. Guardiamo la foto, e immaginiamo: serata calda estiva, alcuni amici decidono di godersi il mare di sera, si portano la pizza in spiaggia, due risate, due bicchieri di birra, magari il bagno notturno e poi tutti a casa a dormire. Peccato che, sulla sabbia siano rimasti i cartoni della pizza. Chissà, una dimenticanza, una distrazione. Ed è davvero imbarazzante commentare. A qualche metro, sicuramente, i cestini della raccolta dei rifiuti. Bastava qualche secondo per raccoglierli e portarli via. Un gesto assurdo, incommentabile. E ce ne saranno tanti, purtroppo, che imiteranno queste azioni incivili. Su qualche altro lido, forse avrebbero pagata cara quella pizza.





La foto è stata postata da un utente facebook sulla pagina "Sassari si muove"