Gavino Scala neo presidente del Parco di Porto Conte

Riguardo l'elezione del nuovo Presidente del Parco Naturale Regionale di Porto Conte i comitati di Borgata intendono fare i più sinceri auguri al neo eletto Gavino Scala. " Crediamo sia molto importante il suo ruolo soprattutto relativamente alla definizione e alla vigilanza in merito alle priorità che l'Ente Parco, diretto da Mariano Mariani, dovrebbe avere. In primis verificare la volontà politica, dopo quella popolare dei residenti dell'area contigua che conferma tale volontà con centinaia di firme raccolte, di riperimetrare il Parco sino a non oltre la Foresta Demaniale delle Prigionette. Altra priorità l'approvazione al più presto del Piano del Parco. Da non dimenticare un'azione decisa contro l'esubero di fauna selvatica che danneggia tutti gli agricoltori dell'area contigua. Sarebbe inoltre utile organizzare degli incontri periodici per la verifica dei progressi nei vari ambiti di intervento."