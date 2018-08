Sassari. Inaugurazione della nuova caserma del comando provinciale della Guardia di finanza

Domani (martedì) alle 18, si terrà a Sassari, via Gavino Pinna, la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma sede del Comando Provinciale, del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e della Compagnia di Sassari. All’evento parteciperà il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi, il Comandante Interregionale per l’Italia Centrale, Gen. C.A. Edoardo Valente, il Comandante Regionale Sardegna, Gen. B. Bruno Bartoloni, nonché numerose Autorità civili, religiose e militari della Regione e della Provincia. La struttura sarà intitolata al “Finanziere Giovanni Gavino Tolis” insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile”.Il finanziere Tolis nacque a Chiaramonti il 4 febbraio 1919 e dopo aver frequentato il corso allievi finanzieri presso la Scuola Alpina di Predazzo, il 1° giugno 1939 fu assegnato alla Brigata di frontiera di Chiasso Internazionale. In quel periodo, si distinse per eccezionale coraggio, prodigandosi in favore dei profughi ebrei e deiperseguitati politici, aiutandoli ad espatriare clandestinamente nella vicina Svizzera. Egli morì il 28 dicembre 1944 nel campo denominato Mauthausen-Gusen a causa dei maltrattamenti a cui era stato sottoposto e per le privazioni di ogni genere che aveva subito. L’afflusso dei cittadini che intendono partecipare alla festa delle Fiamme Gialle sassaresi, sarà consentito sino alle ore 17.30.