Dinamo. Energia, atletismo e talento, ecco Rashawn Thomas

La Dinamo Banco di Sardegna ha comunicatola firma dell’atleta Rashawn Thomas. Nato ad Oklahoma City, classe 1994 (compie 24 anni il 15 agosto), è un’ala forte da 203 centimetri per 104 chilogrammi. Giocatore atletico, energico e reattivo, ha grandi doti - con un grande potenziale in costante crescita - nel tiro piazzato e nelle giocate fronte a canestro: caratteristiche che ne fanno un tassello fondamentale della pattuglia di coach Esposito.La carriera. Dopo la Southeast High School, dove nel 2013 gioca in una selezione di tutti gli stati dell'Oklahoma, frequenta la Texas A&M University Corpus Christi, dove gioca in forze alla TAMUCC Islanders, la formazione del college. Da junior viene nominato Southland Defensive Player of the Year (2016), e viene selezionato per il First Team All-Southland. A metterlo in luce il suo bottino da 73 stoppate (record Islanders in una singola stagione), e nove doppie doppie. In una sfida contro Texas State il giovane Thomas prende 19 rimbalzi e firma le sue statistiche con 16.6 punti, 8 rimbalzi e 2.3 blocchi in media a partita. Nella sua carriera universitaria supera i 2.000 punti segnati, diventando il primo a raggiungere questa quota nella storia della TAMUCC Islanders. Da senior mette a segno una media di 22.5 punti e 9 rimbalzi a partita, con il 53.4 per cento dal campo, e conquista di nuovo il First Team All-Southland. Partecipa al Portsmouth Invitational Tournament , dove segna 14 punti in 3 partite.



Nel 2017 firma un accordo con gli Oklahoma City Thunder e gioca con loro nella Summer League. Successivamente il passaggio all’ affiliata Oklahoma City Blue in G League, con cui in 36 partite va a referto con una media di 13.5 punti, 6.8 rimbalzi, 2.6 assist e 1.5 rubate a partita. A febbraio 2018 viene selezionato per la formazione G League USA per l'International Challenge.