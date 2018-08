Il 10 agosto a Usini "Calici di stelle"

Il Comune di Usini (SS), in collaborazione con l’Associazione Culturale “Origines”, organizza la manifestazione “Calici di Stelle” venerdì 10 agosto 2018 dalle ore 20,00.La manifestazione sarà preceduta – previa prenotazione - dalle visite guidate dell’azienda vinicola “CHERCHI” dalle ore 18,00 alle ore 19,00 e della “Corte DIAZ” (ove è sita una vecchia cantina risalente ai primi del ‘900) dalle ore 19,10 alle ore 19,50.La degustazione vera e propria “Calici di Stelle” si terrà nel cortile dell’ “Ex-Mà” (“Ex-Mattatoio”) sito in via Ossi e sarà riservata ad un massimo di 280 persone che, in un’atmosfera di assoluto relax, comodamente seduti intorno ai tavoli, potranno degustare gli ottimi vini delle nostre 9 cantine, dal “vermentino” al “cagnulari”, dal “cannonau” al passito e agli spumanti.I 10 vini saranno abbinati ad altrettante preparazioni gastronomiche tipiche; la storia vitivinicola del paese, le qualità dei vini e gli abbinamenti saranno illustrati da un amministratore comunale e da 2 enologi locali.La serata sarà allietata con musica dal vivo di vario genere.La somma d’iscrizione è di 20 euro comprendente l’omaggio del calice dedicato alla manifestazione.