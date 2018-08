Sassari. Nicola Sanna incontra i coordinatori regionali degli arbitri di pallamano

«Il percorso di Manca e Cozzula, che hanno cominciato come giocatori per poi diventare arbitri, a livello regionale e nazionale, e infine coordinatori, non può che essere di stimolo per tanti giovani – ha sottolineato il sindaco Nicola Sanna -, perché la passione per lo sport si può vivere in maniera differente in tanti momenti della vita».













Sono diventati qualche giorno fa coordinatori regionali degli arbitri di pallamano. Emanuele Manca e Riccardo Cozzula sono stati ricevuti oggi, a Palazzo Ducale, dal sindaco Nicola Sanna e dall'assessora alle Politiche educative, infanzia, giovani e sport Alba Canu. La nomina, istituita per la prima volta in Sardegna, prevede il coordinamento e la gestione di tutti gli arbitri sardi con l'obiettivo di far crescere il movimento arbitri.«Non solo un decentramento della gestione, che prima dipendeva da Roma, a favore della Sardegna – ha commentato Alba Canu – ma anche un riconoscimento per Sassari, perché la nostra città diviene sede del coordinamento».