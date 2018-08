Iniziative formative C.A.R.P.E.D.I.E.M

L’Avviso CA.R.P.E.D.I.EM costituisce uno strumento innovativo, capace di attivare una integrazione tra pubblico e privato, con il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, delle forze produttive e delle parti sociali, tutte impegnate ad arginare e combattere la condizione di povertà, sperimentando un modello capace di istituire una rete territoriale dei servizi sociali a beneficio delle comunità di riferimento.Obiettivo dell’avviso regionale è la costituzione di un catalogo formato da un insieme di interventi integrati con finalità di reinserimento sociale oltre che lavorativo, rivolti alle persone e alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale. I progetti inseriti nel Catalogo, potranno essere attivati dall’équipe multidisciplinare così come individuati dalle Linee Guida del REIS.









Proseguono gli incontri territoriali sull’avviso CA.R.P.E.D.I.EM, pubblicato dall’assessorato regionale del Lavoro per la costituzione del Catalogo regionale dei progetti eleggibili di inclusione e di empowerment, a supporto del Reddito di Inclusione Sociale della Sardegna (REIS). Dopo l’incontro tenutosi a Sassari lo scorso venerdì, sono due i prossimi appuntamenti in calendario: a Nuoro, giovedì 2 agosto, dalle 16 alle 19, al Consiglio comunale in via Dante 44 e a Oristano, venerdì 3 agosto, dalle 10 alle 13, nell'aula consiliare del Palazzo comunale in piazza Eleonora d'Arborea 44.Sono chiamati a prender parte alle iniziative informative i soggetti destinatari dell’avviso con scadenza il prossimo 3 settembre (alle ore 12), che possono presentare domanda di partecipazione attraverso il SIL al linkhttp://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=93654: le organizzazioni del Terzo settore, i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione, i soggetti sociali solidali, gli Enti di gestione pubblico-privata e le Agenzie formative accreditate.