Mortale sulla Monteleone-Putifigari. L'addio straziante ad un ragazzo di 29 anni

Si è schiantato con la sua moto su un camion e non c'è stato nulla da fare. Un giovane di soli 29 anni ha perso la vita sulla provinciale Villanova Monteleone - Putifigari. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri, pare che ci sia stata un'invasione di corsia e che il conducente del camion fosse riuscito a schivare prima di lui altri due giovani, anch'essi in sella ad una moto. Quella del giovane sfortunato invece è rimasta incastrata sotto le ruote del camion Iveco, ed entrambi i mezzi, hanno preso fuoco. Il giovane centauro, sbalzato dalla moto , è morto per le ferite riportate. Si è salvato per miracolo il conducente del camion che è uscito appena in tempo dal mezzo, prima che prendesse fuoco.