A Stintino un agosto di eventi

Immancabili i mercatini sul lungomare del porto nuovo, sulla banchina del porto vecchio e in piazza dei 45.









Saranno ancora la musica, i libri, gli appuntamenti per le famiglie, la cultura, il teatro e le sagre gli eventi in programma nell'agosto stintinese 2018, organizzato dall'assessorato comunale al Turismo guidato da Francesca Demontis. Tante le serate da segnare sul calendario anche per questo mese e, in particolare, i 30 anni dalla nascita di Stintino come Comune autonomo, il grande blues con Francesco Piu, il folklore con A Manu Tenta, L'Isola in Vetrina e la Regata della vela latina. L'8 agosto alle 23 sarà uno spettacolo pirotecnico a ricordare il trentesimo compleanno amministrativo del paese. Era, infatti l'8 agosto 1988 quando la piccola borgata di pescatori si “staccava” dal Comune di Sassari. Tutti sul lungo mare Cristoforo Colombo quindi per assistere allo spettacolo che si preannuncia a effetto.Il grande sound del bluesman Francesco Piu l'11 agosto, in largo Cala d'Oliva, sarà il richiamo per gli amanti del genere musicale. Una serata in cui il blues si unirà in una miscela esplosiva di funky, rock e soul in chiave acustica.Il folklore sarà quindi il grande protagonista della serata del 15 agosto, con una notte dedicata ai costumi del mondo. Per la prima volta il festival internazionale “A Manu Tenta”, con patria a Usini, si sposterà sul mare a Stintino per un tour che porterà in piazza dei 45, alle ore 21,30, i gruppi del Sud Africa, Argentina, Cile, Ucraina, Messico. A rappresentare la Sardegna sarà il gruppo folk di Usini.Il 18 agosto, alle 21,30, sarà la volta del Teatro di Mare 2018, uno spettacolo teatrale che si svolgerà a bordo di un veliero attraccato alla banchina del Porto Mannu. Anteprima il 17 per le vie del paese.Torna a Stintino l'Accademia gospel italiana che, con Alessandro Pozzetto and The rising Vibrations, il 22 agosto alle 22, in piazza dei 45, darà vita al Gospel pop concert.Immancabile appuntamento, poi, con L'Isola in Vetrina e la Regata della Vela latina: tre giornate ricche di eventi dal 24 al 26 agosto.Per gli amanti delle sagre da ricordare due date: quella del 3 agosto quando sulla piazza Leonardo Da Vinci a Pozzo San Nicola si svolgerà la sagra della pecora quindi quella del 17 agosto con la sagra del maiale allo spiedo in piazza dei 45 a Stintino.La piazzetta delle vele di pietra alle 22 ospiterà poi la musica per i giovani: il 12 agosto con i Last Syndrome, il 13 agosto con i Musicanti del marciapiede accanto e il 16 agosto con i Camberra.Tante le presentazioni di libri organizzate dalla biblioteca comunale di Stintino con autori, librerie e case editrici e che avranno come scenario la piazzetta delle Vele di pietra, sul porto Minori. Il Mut catalizzerà ancora una volta l'attenzione dei turisti con appuntamenti culturali e scientifici. Da segnalare la “Serata sotto le stelle al Mut” il 10 agosto, con inizio alle 19,30.Per famiglie e bambini proseguiranno gli appuntamenti del lunedì con gli artisti di strada dell'Isthintini busker festival e di FalluDù Lab il giovedì. Ogni venerdì, invece, notte danzante con il Trio Bahia in largo Cala d'Oliva.