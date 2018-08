Cantieri di Open Fiber. Giovedì e venerdì chiusura di viale Adua

Iniziano da viale Adua i lavori di ripristino del manto stradale a opera di Open Fiber, e per questo la strada dovrà essere chiusa al traffico per due giorni. Dalle 8 alle 18 di giovedì 2 agosto e venerdì 3 nelle stesse ore, saranno vietati transito e fermata in viale Adua; divieto di transito con l'esclusione del traffico locale (per il quale è consentito il doppio senso di marcia) anche in via Perantoni Satta. Prosegue anche l'attività di cablaggio di Open Fiber in via Nizza, viale Trento, viale Umberto I, tra piazza Colonnello Serra e via Moleschott, via Quattro Novembre, via Bentivoglio Paolo, via Torino, via Tempio, viale Dante, via Duca Degli Abruzzi, via Besta, via Fermi, via Canalis, via Simon, a Sieni e dal 2 agosto via Genova, via Civitavecchia, via Marsiglia, via Fermi, via Besta, via Pinna, via Duca Degli Abruzzi, via Napoli, via Milano e via Verona. Open Fiber utilizza tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi. In altre vie, senza prevedere divieti di fermata, sono iniziate anche le operazioni di completamento, durante le quali gli operai potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascia un avviso nei portoni. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi. L’azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo). Il piano dell’azienda prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese) entro 18 mesi dall’avvio dei lavori. In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.