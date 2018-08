Stintino, Jasmin Ghera in concerto a Punta Negra

Si è diplomata col massimo dei voti a soli 16 anni al Conservatorio di Sassari e il suo talento è ormai riconosciuto a livello nazionale: Jasmin Ghera, trombettista classe 2001, sarà la protagonista del concerto di giovedì 2 agosto, alle 21, nel Comprensorio Punta Negra di Stintino.La serata, organizzata dall’Associazione culturale, musicale e teatrale LABohème, prevede brani da Böhme, Handel, Arban, Guedicke e Porrino.Jasmin Ghera, ancora prima di diplomarsi, ha già suonato con l’Orchestra jazz della Sardegna e ha partecipato alla Stagione lirica 2016 dell’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” di Sassari nell’opera di Britten “L’arca di Noè”; ha suonato, come prima tromba, nel quintetto di ottoni Rosa dei venti brass ensemble nella rassegna “I grandi interpreti” al Teatro Verdi di Sassari. Per tre anni prima tromba con l’Orchestra giovanile della Sardegna, è stata solista nell’orchestra junior “laVerdi” di Milano. Segue corsi di alto perfezionamento con importanti maestri come Gabor Tarkövi, Gerard Metrailler, Marco Pierobon, Philip Cobb, Benjamin Moreno, Jorge Giner, David Short, Giuseppe Bodanza, Andrea Lucchi.