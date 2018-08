Sassari. Inaugurata la nuova caserma della Guardia di Finanza

Ieri si è svolta a Sassari, in Via Gavino Pinna, la cerimonia di inaugurazione della nuova caserma sede del Comando Provinciale di Sassari e dei Reparti alla sede (Nucleo di Polizia Economico Finanziaria e Compagnia). All’evento hanno presenziato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giorgio Toschi, il Comandante Interregionale per l’Italia Centrale, Gen. C.A. Edoardo Valente, il Comandante Regionale Sardegna, Gen. B. Bruno Bartoloni, il Comandante Provinciale Sassari, Col. Antonello Reni, nonché Autorità civili, religiose e militari della Regione e della Provincia. Dopo gli interventi del Comandante Generale del Corpo e del Comandante Regionale Sardegna, la cerimonia ha visto:· l’alzabandiera, dopo la benedizione del tricolore da parte di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gian Franco Saba, Arcivescovo di Sassari;· lo scoprimento della targa commemorativa dedicata al Finanziere GiovanniGavino Tolis, Medaglia d’Oro al Merito Civile a cui è intitolata la Caserma, da parte della moglie del Comandante Generale, madrina della Cerimonia;· la benedizione del complesso da parte di Mons. Gian Franco Saba,Arcivescovo di Sassari;· il taglio del nastro di inaugurazione da parte della madrina della Cerimonia.La manifestazione si è conclusa con la visita della struttura da parte delle Autorità e degli ospiti intervenuti.