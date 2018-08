Alghero, delibera lampo. 5 mln di euro per il nuovo centro residenziale per anziani

"Un bell'esempio di leale collaborazione fra istituzioni, lungimiranza politica ed efficienza amministrativa". Così il Sindaco di Alghero saluta con piacere l'approvazione in tempo record della delibera della Giunta regionale che destina 5 milioni di euro al Comune di Alghero per la costruzione di un nuovo e funzionale Centro Residenziale per Anziani. Mario Bruno ringrazia pubblicamente il Presidente della Giunta Francesco Pigliaru, l'Assessore alla Programmazione Raffaele Paci, tutto l'esecutivo regionale e i Sindaci della Rete Metropolitana del nord Sardegna. "Si tratterà adesso di snellire al massimo le procedure ed avviare immediatamente progettazione e lavori con un arco temporale per la realizzazione dell'opera ben definito, trentasei mesi" sottolinea il Sindaco che parla di "un atto che va incontro alle esigenze del territorio e alle famiglie algheresi, con un'attenzione particolare alle persone più fragili della società". La nuova struttura nasce con l'intento di offrire ospitalità permanente a persone impossibilitate a gestire autonomamente la propria vita quotidiana e senza una famiglia che possa prendersene cura. Sarà costituita da una "casa protetta", la "comunità alloggio" e il "centro diurno" e verrà realizzata nel verde. Avrà una capienza di 100 utenti, sarà dotata delle più moderne attrezzature e migliorerà i servizi di cura rivolti agli anziani, con particolare riguardo a quelli non autosufficienti. Nel frattempo a tutti gli utenti attualmente ospitati nel convitto dell'Istituto Alberghiero, in via Tarragona, sarà garantito un alloggio provvisorio ma adeguato, per lo stretto periodo necessario alla costruzione della nuova struttura. "E' un atto storico - conclude il Sindaco Mario Bruno - s'inserisce nel più ampio processo avviato dall'Amministrazione teso alla crescita dei servizi offerti e ad una rinnovata attenzione alle famiglie e inciderà positivamente sulla qualità della vita degli algheresi, favorendo l'inclusione sociale e la riqualificazione urbana".