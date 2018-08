Musica di qualità nel Chiostro di San Francesco

Appuntamento con la musica di qualità giovedì 2 agosto alle ore 21.30 nel suggestivo scenario del Chiostro di San Francesco nel cuore del centro storico. L'occasione per perdersi nella coinvolgente musica classica e popolare nel fresco del Chiostro dopo una lunga giornata trascorsa al mare. A esibirsi saranno Mauro Palmas, (liuto cantabile e mandola) e il Rigel Quartet formato da Marcello Peghin (chitarra 10 corde e chitarra elettrica), Daniela Barca (chitarra), Paola Peddis (chitarra) e Stefano Macciocu (chitarra). Presenteranno un nuovo progetto scaturito dall’incontro tra musicisti di diversa estrazione: quella classica e quella popolare. Cinque musicisti accomunati dalla passione per le danze, da sempre parte integrante dei rituali, accompagnatrici delle preghiere, protagoniste di tutte le forme di aggregazione durante le feste popolari. Le danze sono sempre state lo specchio della società, del pensiero e dei comportamenti: costumi sociali, suoni, gesti e colori dal nord Italia alla Campania, al Salento, alla Calabria fino alla Sardegna che rivivono e prendono nuova forma nella serata musicale nel Chiostro. Collegandosi al presente attraverso le composizioni originali di Mauro Palmas, sensibile musicista e compositore che sarà alla guida di uno straordinario ensemble: un appassionante quartetto di chitarre che si incrociano “danzando” con le suggestive mandole e il profondo liuto cantabile. Un affascinante percorso musicale tra tradizione e innovazione, di cui è naturale protagonista e fecondo ispiratore il Mediterraneo, quel mare che ha instancabilmente ospitato, cullato e trasportato saperi e conoscenze e ancora unisce e trasforma. Il progetto è caratterizzato da un programma ricco e interessante, valorizzato dai virtuosismi e dal forte affiatamento tra gli esecutori. E nel concerto non mancherà logicamente l'improvvisazione. Appuntamento giovedì alle ore 20.45 al Chiostro di San Francesco nel cuore del centro storico di Alghero.