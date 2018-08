Scoperti due evasori totali dalla Guardia di Finanza

Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle dela Tenenza di Iglesias hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettante società del Sulcis Iglesiente, una operante nel settore ambientale e l'altra nel settore dell'edilizia.

In entrambi i casi, l’azione dei Finanzieri è stata orientata alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi delle disposizioni tributarie vigenti ai fini delle Imposte Dirette, dell’I.V.A. e dell’I.R.A.P..

L’esito della prima attività ispettiva, che ha interessato le annualita’ dal 2014 al 2018, ha consentito di constatare che la società verificata, per due periodi di imposta, ha operato inosservando la normativa civilistico-fiscale e disattendendo agli obblighi contabili, dichiarativi e di versamento dei tributi: ha infatti omesso l’istituzione delle scritture contabili previste e conseguentemente non ha presentato la dovuta dichiarazione dei redditi, qualificandosi come evasore totale.

Il controllo ha evidenziato, quindi, una sottrazione al fisco di oltre 637.000 € ed un'evasione di IVA per quasi € 114.000 €.

Le fiamme gialle hanno altresi’ hanno evidenziato irregolarita’ circa gli obblighi contributivi ed assistenziali nei confronti dei dipendenti della societa’ verificata, accertando ritenute previdenziali non dichiarate e non versate per complessivi 28.000 €.

Nel secondo caso, i finanzieri hanno parimenti scoperto che per entrambe le annualita’ sottoposte a controllo, il contribuente, anch’esso indicizzato come evasore totale, non aveva fatturato e registrato in contabilita’ le operazioni commerciali relative alla sua attivita’, omettendo di presentare le dovute dichiarazioni dei redditi.

A conclusione della verifica, e’ stata constatata una sottrazione di ricavi per olte 135.000 € ed una evasione IVA di 22.000 €.