5 si da Confartigianato edilizia per approvare la legge urbanistica

sarda”.





SI per dare certezze amministrative e normative a cittadini e imprese,SI per eliminare, ora e in futuro, ogni dubbio interpretativo, SI peraffrontare le nuove necessità del mercato, SI per tagliare i tempi diapprovazione dei progetti e burocrazia, SI per migliorare eriqualificare, con più facilità, il patrimonio esistente riducendo ilconsumo del suolo.“I nostri SI per la nuova Legge Urbanistica sono forti, concreti,motivati - afferma Giacomo Meloni, Presidente di ConfartigianatoEdilizia Sardegna – e li diciamo con convinzione per scongiurare altrianni di incertezze, di impossibilità di lavorare con serenità e pernon perdere l’occasione storica, forse unica e ultima, di mettereinsieme, seppur nelle rispettive diversità, particolarità e necessità,maggioranza e opposizione, imprese e ambientalisti, cittadini eamministrazioni”. “Questi SI sono anche un impegno verso le impreseche continuano a soffrire e combattere la crisi – continua Meloni -verso i lavoratori che, ogni giorno nelle proprie aziende, lottano peril proprio posto di lavoro, e verso i territori che credono in unfuturo migliore e in uno sviluppo che non sia fatto solo di promesse eparole”.“Vogliamo essere più concreti e ribadire che siamo favorevoli allaproposta dell’Assessore Regionale dell’Urbanistica, Cristiano Erriu –prosegue il Presidente di Confartigianato Edilizia Sardegna – chestabilisce regole chiare per un ordinato sviluppo urbanistico”. “Gliampliamenti delle strutture ricettive, che necessitano di nuovi e piùadeguati servizi da offrire alla clientela - precisa Meloni - noncomportano, come non lo è stato finora, un automatico deturpamentodell’ambiente o la sua cementificazione”. “Certamente – riprende – ènecessario rispondere concretamente alle necessità di un turismochiamato a proporre strutture con standard adeguati alle aspettativedi un target medio alto, sempre più esigente. Accogliamo con favorel’approvazione in Commissione Urbanistica dell’articolo che prevedegli incrementi volumetrici nella fascia dei 300 metri dal mare perchéprevede delle regole equilibrate e finalizzate alla qualitàurbanistica. Siamo inoltre favorevoli all’articolo 43 della Legge cheriteniamo non debba essere stralciato”.Confartigianato Edilizia Sardegna ricorda i numeri del comparto edella crisi dell’edilizia che continua ininterrottamente dal 2008.Attualmente nell’Isola sono 22.378 le imprese attive dellecostruzioni, di cui il 58,1% sono artigiane (13.011 realtà), cheimpiegano oltre 40mila addetti. Tra il 2008 e il 2017, il comparto haperso il 34,4% della sua forza, con oltre 22mila imprese che hannocessato definitivamente l’attività, lasciando per strada più di 45milaaddetti.Crollo verticale anche del valore aggiunto: tra il 2007 e il 2016 ècalato del 27,7%, corrispondente a un mancato giro d’affari di 652milioni di euro. Infatti, se nel 2007 era di 2 miliardi e 351milioninel 2015 è passato a 1 miliardo e 657 milioni. Netta ripresa, invece,nel 2016 con +42 milioni di euro di crescita (+2,5%) rispetto all’annoprecedente attestandosi a 1 miliardo e 699milioni di euro. Nel 2017l’incidenza sul valore aggiunto delle Costruzioni sull’economiaregionale della Sardegna è stata del 5,6%.Secondo recenti calcoli, nell’Isola la riforma andrebbe a interessarecirca 120mila persone, tra diretto, indotto e famiglie.L’indotto coinvolgerebbe le imprese produttrici di materie prime esemilavorati (sabbie, cementi, malte ma anche marmi e graniti), quelledell’autotrasporto merci, della lavorazione del ferro, degli infissi,dell’impiantistica e dei mobili, non dimenticando professionalitàquali ingegneri, architetti, geometri e periti edili. Le famiglieinteressate, invece, sarebbero quelle degli imprenditori e deilavoratori.“Crediamo non siano da sottovalutare anche gli investimenti che, conla nuova Legge, potrebbero arrivare da oltre Tirreno – riprende ilPresidente di Confartigianato Edilizia – piccole o grosse società cheinvestirebbero, oltre che nella ristrutturazione o nella costruzione,anche in servizi e infrastrutture come, per esempio, strade e porti oattività legate alla salvaguardia del paesaggio, del rimboschimento,della tutela della flora e della fauna”.Da Meloni anche un passaggio sulle prossime elezioni. “Presto cisaranno le elezioni Regionali e sarà necessario far sapere a chi sicandiderà, e ci rappresenterà, che occorrono norme urbanistiche che ciconsentano di svolgere e far crescere la nostra economia, la nostrasocietà e il nostro territorio, i quali sono “naturalmente” efortemente orientati verso il turismo moderno e sostenibile, insintonia con quanto il mercato ci chiede. Anche su questo ci sarà ilnostro forte impegno di sensibilizzazione”.Infine l’appello: “Per approvare la Legge, che le nostre impreseattendono da 30 lunghi anni, il Consiglio ha solamente 200 giorni.Quindi, siamo alla vigilia di scelte che, a distanza di parecchidecenni, rappresenteranno un’importante sfida per il futurodell’Isola, e che, in ogni caso, metteranno il comparto dellecostruzioni della Sardegna al centro di un generale processo direvisione del sistema costruttivo. Ai Consiglieri diciamo: fate prestoe scongiuriamo, insieme, la prosecuzione della paralisi dell’edilizia