Alghero per l'Unesco, omaggio a Gioacchino Rossini

Pesentati ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Quarter, gli eventi inseriti all'interno delle celebrazioni che si svolgeranno ad Alghero in occasione dell'Anno Rossiniano, nel 150esimo anniversario dalla morte del grande compositore. Oltre al sindaco Mario Bruno e al presidente della Fondazione Alghero, Massimo Cadeddu, è intervenuto in video conferenza l'assessore alla Bellezza e vicesindaco del Comune di Pesaro, Daniele Vimini, accompagnato da Giorgio Donini, il M° Antonio Puglia dell'Orchestra Filarmonica della Sardegna, Chiara Murru di Spazio T con Ignazio Chessa de Lo Teatrì. L'evento s'inserisce all'interno dell'intesa firmata dalle città di Alghero e Pesaro (già Città della musica dall’Unesco) per la sperimentazione di forme di valorizzazione integrata negli ambiti della cultura e del turismo, e rilancia la candidatura di Alghero a Città Creativa Unesco, rafforzando le reti con le altre città di cultura d'Italia. Ad Alghero saranno una mostra del Rossini Opera Festival (dal 15 agosto al 15 settembre a San Francesco), un concerto-omaggio dell'Orchestra Filarmonica della Sardegna al Teatro Civico ed uno scenografico allestimento tra cucina, musica e teatro a rendere omaggio a Gioacchino Rossini.